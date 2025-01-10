Великобритания объяснила, как выявить обход антироссийских санкций

Правительство Великобритании выпустило обновленное руководство по предотвращению нарушения антироссийских санкций. В нем оно рассказало, как выявить посредников и предотвратить незаконный обход ограничений.

«Россия делает все возможное, чтобы обойти санкции», — утверждает правительство Великобритании в обновленном руководстве для экспортеров Countering Russian sanctions evasion ≈ guidance for exporters. В документе сказано, что способы обхода санкций модернизируются, а участники экспортной цепочки часто не знают о конечном поставщике санкционного товара. Самая частая модель нарушения санкционного режима включает использование посредника и подставной компании, созданной специально для обхода санкций, — их и указывают в международных документах в качестве конечных потребителей поставляемых товаров.

Правительство Великобритании предложило экспортерам обратить внимание на четыре индикатора внешнеторговых сделок: товар, клиент, платеж и направление экспорта.

1Товар

Если сделка касается товаров военного или двойного назначения, то риск обхода санкций увеличивается. Всего Великобритания запретила экспорт в Россию 50 товаров, в том числе газовых турбин, тракторов и двигателей.

В документе рекомендуют обращать внимание на то, чтобы заказанный товар был совместим с техническим уровнем страны. Например, поставка оборудования для производства полупроводников в страну без развитой электронной промышленности, скорее всего, говорит о попытке обхода санкций.

2Клиент

Правительство Великобритании выделяет 24 критерия, которые говорят о подозрительности клиента. Среди них:

у клиента есть деловые связи с подсанкционными лицами;

клиент использует офшорные компании или трастовые соглашения;

после 24 февраля 2022 года у компании произошел всплеск деловой активности, аномально увеличились объем или стоимость заказов;

клиент — новичок на рынке;

клиент незнаком с эксплуатационными характеристиками товара и все равно хочет его приобрести;

клиент скрывает конечное назначение и цель поставки;

общение происходит только через представителя.

3Платежи

Великобритания рекомендует обратить внимание на платежи, которые проходят от имени компаний в третьих странах, которые не участвуют в сделке. Также, по мнению правительства, должен насторожить запрос на использование нестандартного платежного маршрута (вне SWIFT) и оплата наличными.

Неточная или слишком общая информация в документации, изменения в составе сторон, несоразмерные расходы на доставку и любые признаки подделки документов — «красные флаги» для экспортера, сказано в руководстве.

4Направление экспорта

Великобритания призывает быть внимательным, если указаны такие страны поставки, как Армения, Китай, Индия, Израиль, Казахстан, Киргизия, Малайзия, Монголия, Сербия, Таиланд, Турция, ОАЭ, Узбекистан или Вьетнам.

Насторожить должны любые нестандартные, неясные маршруты и транзитные поставки через Россию.

Британские чиновники советуют комплексно подходить к оценке сделок, включать юридические консультации и дополнительные запросы. Важно стратегически оценить риски, составить карту товаров, транзакций и работать только с благонадежными компаниями. Нужно запрашивать у контрагента всю информацию и одновременно проверять компанию и ее бенефициаров через открытые источники, например opensanctions.org или trade-integrity.org.

Артём Козлов