Суд снизил штрафы за рекордную для России взятку в биткоинах

Речь о деле экс-начальника столичного следственного отдела Марата Тамбиева и его подчиненной Кристины Ляховенко. Осенью 2024 года их признали виновными в получении взятки на 2700 биткоинов. Фигурантов приговорили к шестнадцати и девяти годам лишения свободы, их обязали выплатить штраф в 7 млрд руб. Сроки оставили в силе, сумму взысканий сократили до 4,5 млрд руб.

Суд снизил штраф бывшему начальнику следственного отдела СК по Мещанскому и Тверскому району Москвы Марату Тамбиеву и его подчиненной Кристине Ляховенко с 7 до 4,5 млрд руб., передает ТАСС со ссылкой на информацию с заседания. Сроки приговора оставили без изменений.

Дело Тамбиева и Ляховенко

В октябре 2024 года Балашихинский городской суд вынес приговор по делу о самой крупной взятке в биткоинах. Тамбиева и Ляховенко обвиняли в получении взятки от участников хакерской группировки Infraud Organization за содействие по уголовному делу. Сумма составила 2718 биткоинов ($1,5 млн, или 7,3 млрд руб.). Оба фигуранта не признали вину.

Тамбиеву вменяли девять эпизодов получения взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), одной взятки в крупном размере (ч. 1 ст. 30 и ч. 6 ст. 290 УК) и превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК). Ляховенко — один эпизод взятки (ч. 6 ст. 290 УК), превышение полномочий (ч. 1 ст. 286 УК) и фальсификация доказательств (ч. 3 ст. 303 УК).

Тамбиева приговорили к 16 годам колонии строгого режима, обязали уплатить штраф, лишили звания майора юстиции. На 12 лет ему запретили занимать должности в органах госвласти. Ляховенко приговорили к девяти годам, лишили звания старшего лейтенанта юстиции и на восемь лет запретили занимать должности в органах госвласти.

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