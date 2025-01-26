Суд Англии признал российское банкротство Ананьева-младшего

Council.gov.ru Высокий суд Англии согласился с решением российского суда, сославшись на соответствие закону и отсутствие предвзятости. В 2020 году Арбитражный суд Москвы признал Дмитрия Ананьева банкротом и запустил процедуру реализации имущества. Заявление подала «Зерновая компания «Настюша» — сумма требований составила около 3 млрд руб. В 2021 году суд заочно арестовал братьев Ананьевых по обвинению в особо крупном мошенничестве.

Высокий суд Англии признал российское банкротство экс-совладельца «Промсвязьбанка» Дмитрия Ананьева, следует из опубликованного решения.

«Что касается публичного порядка, то никаких доказательств того, что российское судопроизводство было безнадежно плохим в отношении собственного права, нет: состав апелляционных судов по денежным решениям и делам о банкротстве различался (меньшая вероятность предвзятости), решения основаны на существующих кодифицированных законах и доступны для общественности, никаких порочащих сведений в отношении кредитора-заявителя — «Зерновой компании «Настюша» — не имеется», — говорится в документе.

Банкротство Ананьевых

В 2020 году Дмитрия Ананьева признали банкротом (дело № А40-58566/2019). Заявление о банкротстве бизнесмена подала «Зерновая компания «Настюша». Сумма требований — около 3 млрд руб.

В конце весны 2024 года та же участь постигла и Алексея Ананьева (дело № А40-231032/2022).

В 2021 году Тверской райсуд Москвы заочно арестовал обоих Ананьевых. Их обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). По версии следствия, в 2014–2017 годах братья и их подчиненные из «Промсвязьбанка» под видом кредитов вывели около 7 млрд руб. на счета подставных компаний, зарегистрированных на Кипре.

В 2019 году Тверской суд уже выносил решение об аресте банкиров по делу о растрате 66 млрд руб. и $575 млн, принадлежавших «Промсвязьбанку». Следствие полагало, что в 2017 году Ананьевы с сообщниками перевели деньги нидерландской компании Promsvyaz Capital B.V. якобы за приобретенные у нее акции банка и облигации.

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