Совет при президенте одобрил внесудебное банкротство для участников СВО

Zel Экономика

Владимир Путин поднял вопрос еще осенью 2024 года. Размер долга должен составлять от 25 000 до 1 млн руб. Для доступа к процедуре потребуется специальный исполнительный документ.

Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства поддержал проект закона о внесудебном банкротстве участников специальной военной операции на Украине, передает «Коммерсант» со ссылкой на председателя совета Павла Крашенинникова.

«Законопроектом предусмотрены условия применения процедуры внесудебного банкротства указанными гражданами по аналогии с действующими условиями применения этой процедуры получателями ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка», — поделился он.

Уточняется, что размер долга должен составлять от 25 000 до 1 млн руб. Для доступа к процедуре участнику СВО нужен будет исполнительный документ, полученный за год до обращения с заявлением о внесудебном банкротстве. 

Инициатива 

В октябре 2024 года Владимир Путин поручил ведомствам рассмотреть этот вопрос. 

А уже в ноябре президент подписал закон о списании просроченных долгов до 10 млн руб. некоторым участникам СВО. 

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pravo.ru

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