S7 Airlines выиграла спор у «Цифра брокер» на 1 млрд руб.

Дело связано с убытками, которые авиакомпания понесла из-за ненадлежащего исполнения обязательств ответчиком по приобретению акций Yandex N. V.

Дело рассматривали в закрытом процессе, но пресс-секретарь АСГМ сообщила Право.ru, что требования S7 Airlines удовлетворили (дело № А40-127849/2024)

Из открытых источников о сути разбирательства известно лишь, что истец требовал взыскать с «Цифра брокер» убытки на 1 млрд руб., ссылаясь на ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по приобретению акций Yandex N. V., депозитарных расписок на внебиржевом рынке. Сумма иска составляла 1 млрд руб.

«Цифра брокер» — инвестиционная компания, помогающая управлять ценными бумагами, а S7 Airlines — частная российская компания, которая занимается пассажирскими авиаперевозками.

Право.ru