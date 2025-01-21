«Русхимальянс» вновь добился антиискового запрета для гаранта Linde

Если Bayerische Landesbank продолжит разбирательство за рубежом или инициирует новое, с него взыщут около 29 млрд руб.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти удовлетворил очередное требование об антиисковом запрете для структуры Linde. На этот раз по заявлению «Русхимальянса» в случае нарушения запрета на судебные разбирательства в иностранной юрисдикции с немецким Bayerische Landesbank взыщут €272,6 млн неустойки. Ограничение касается как государственных судов, так и международных арбитражей (дело № А56-90987/2024).

История спора

В 2021 году «Русхимальянс» и Linde договорились построить газоперерабатывающий завод в Усть-Луге Ленинградской области. Российская компания перечислила немецкому партнеру аванс, но тот вышел из проекта из-за санкций Евросоюза в 2022 году. В ответ контрагент подал иск, в котором потребовал взыскать убытки по контракту и проценты. Ответчики — немецкая Linde GmbH и Linde Plc (Ирландия). Суд взыскал с них 112 млрд руб. и обратил в пользу «Русхимальянса» доли Linde в ее дочерних структурах.

Еще заявитель потребовал от немецких банков выплаты гарантий за срыв контракта. Среди ответчиков — Unicredit Bank AG (дело № А56-90977/2024), Bayrische Landesbank, Deutsche Bank (№ А56-90971/2024), Commerzbank (№ А56-90947/2024) и Landesbank Baden-Wurttemberg (дело № А56-90984/2024). Они отказались исполнять обязательства, заявив о нарушении ограничительных мер в случае проведения платежей. В результате разбирательств «Русхимальянсу» удалось взыскать с них в общей сложности более €1,1 млрд.

Процесс Гаранту Linde запретили судиться с «Русхимальянсом» за рубежом

В июле 2024 года «Русхимальянс» взыскал с Bayerische Landesbank €272,6 млн по банковской гарантии в качестве обеспечения обязательств немецкой Linde (дело № А56-83241/2023).

Суд тогда пришел к выводу, что единственным условием для возникновения обязательства банка по выплате гарантии считалось получение требования от «Русхимальянса». Bayrische Landesbank не вправе требовать дополнительных доказательств, осуществлять зачет или выдвигать встречные требования, заключил арбитражный суд.

Право.ru