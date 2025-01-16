Московское метро взыскало 5 млн руб. за перепродажу карт «Тройка»

Предприниматель торговал коллекционными версиями карт на маркетплейсе, но не учел, что у столичного метрополитена есть интеллектуальные права на товарный знак.

Индивидуальный предприниматель Дмитрий Стоцкий продавал транспортные карты «Тройка» и использовал бренд без разрешения правообладателя в 330 карточках товаров. В ноябре 2023 года «Московскому метрополитену» стало известно об этом, он направил требование о прекращении продажи. После игнорирования претензии метрополитен обратился с иском о взыскании компенсации в Арбитражный суд города Москвы (дело № А40-130268/2024). В заявлении истец привел расчеты для взыскания: 20 000 руб. за каждое нарушение. Итоговая сумма составила 6,6 млн руб.

Ответчик ссылался на несоблюдение досудебного порядка и правомерное введение товаров в гражданский оборот. Он якобы купил транспортные карты у истца и иных лиц, что попытался подтвердить чеками.

Процесс Суд принял иск Бакальчука о регистрации товарного знака

АСГМ частично удовлетворил иск. Суд отметил, в поведении Стоцкого отсутствовало намерение урегулировать возникший спор до обращения с иском. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения. Истец подтвердил принадлежность исключительных прав. А на представленных в материалы дела скриншотах усматривается использование ответчиком спорных обозначений, объяснил АСГМ.

Суд указал также, что представленные ИП чеки не соответствуют наименованию карточек товаров и выданы они в мае 2024 года. Хотя досудебную претензию он получил еще в 2023-м. Само приобретение ответчиком определенного количества транспортных карт «Тройка» у иных лиц и истца не означает, что именно эти карты он впоследствии предлагал к продаже на маркетплейсе.

Карты — собственность эмитента (истца), их передают пассажиру на срок не более пяти лет. При выдаче в кассе или билетном автомате на чеке есть указание на залог за нее. Метро не давало своего разрешения на использование исключительных прав, заключил суд. АСГМ снизил размер компенсации до 15 000 руб. за каждое нарушение и взыскал 4,95 млн руб. с ИП.

На дело обратил внимание телеграм-канал «РИА Новости: дела арбитражные».

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