КС рассказал, что считать реализацией имущества по УСН

Конституционный суд указал, что налогом облагается экономическая выгода. При расчете обложения по упрощенной системе надо учитывать рыночную стоимость доли, которую компания получила взамен реализованного имущества.

Летом 2020 года владелец 99% доли в компании «Успех и Н» принял решение о выходе. Уставной капитал составлял 10 000 руб., а значит, номинальная стоимость его активов — 9900 руб. Но оценили их в 56 млн руб. За доли в уставном капитале фирма передала ему два объекта недвижимости стоимостью 54,9 млн руб.

При проверке этой операции налоговая пришла к выводу, что «Успех и Н» получила, но не задекларировала доход, облагаемый по упрощенной системе налогообложения. А именно — реализацию недвижимости за 55 млн руб. Компании доначислили налог в размере 3 млн руб. и 320 000 руб. штрафа. За обжалованием «Успех и Н» обратилась в суд (дело № А40-244851/2022).

Три инстанции встали на сторону налоговой. Они сослались на то, что стоимость переданного имущества превышает первоначальный взнос бывшего участника (9900 руб.). А разница между этими суммами, по мнению судов, включается в состав доходов при определении налога по УСН.

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Фирма не согласилась с судебными актами и подала кассационную жалобу в Верховный суд. Он принял ее к рассмотрению, но потом приостановил дело. Экономколлегия усомнилась в толковании налоговых норм и направила запрос в Конституционный суд. В нем она отметила, что законодательство учитывает только номинальную стоимость передаваемой доли, а не реальную. Из-за этого в налоговую базу по УСН включили цену имущества, которое передали в счет оплаты.

КС пришел к выводу о неконституционности положений НК в части, в которой они допускают произвольное определение размера налогооблагаемого дохода. Сделки по обмену доли на имущество приводят лишь к перераспределению средств, а не к появлению нового дохода, отметил КС. Вместе с тем есть вероятность неравного обмена, а значит, оснований для отказа от налогообложения нет. Следовательно, при определении дохода надо учитывать стоимость встречного предоставления, заключил суд.

Текст резолютивной части можно понять так, будто облагать надо валовую стоимость доли, обратил внимание ведущий юрист Пепеляев Групп Пепеляев Групп Федеральный рейтинг. группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (таможенное право) группа Комплаенс группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (mid market) группа Налоговое консультирование и споры (консультирование: high market) группа Налоговое консультирование и споры (споры) группа Недвижимость, земля, строительство (high market) группа Недвижимость, земля, строительство (споры) группа Природные ресурсы группа Трудовое и миграционное право группа Фармацевтика и здравоохранение (фармацевтика) группа Экологическое право группа Антимонопольное право группа Арбитражное судопроизводство (корпоративные споры) группа Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры: high market) группа Банкротство (реструктуризация и консультирование) группа Банкротство (споры high market) группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (валютное регулирование) группа Защита персональных данных группа Земельное право группа Интеллектуальная собственность (защита прав и судебные споры) группа Интеллектуальная собственность (консультирование) группа Интеллектуальная собственность (регистрация) группа Ритейл, FMCG, общественное питание группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) группа Финансовое/Банковское право группа Цифровая экономика группа Международный арбитраж группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа Санкционное право группа Частный капитал × Петр Попов. По его словам, тогда размер налога будет наибольшим, если она составляла 50%. Например, когда стоимость чистых активов 100 млн руб., то при выходе:

участника с 20 или 80% доход составит по 16 млн руб.;

участника с долей 50% — 25 млн руб.

Поэтому смысл постановления в том, что облагаться будет только превышение действительной стоимости доли после выхода над ценой выданного имущества, считает Попов.

В связи с принятым постановлением есть и несколько новых вопросов. Например, что делать, если выгода, которую предписал облагать КС, действительно получена, но компания не продала долю, а распределила ее между участниками или погасила. «Можно ли списать признанную в доходах стоимость на убытки, возникает ли доход у участников?» — сомневается эксперт.

Некоторые ответы мы можем получить уже при возобновлении рассмотрения дела в Верховном суде. Но самое интересное будет дальше — разработка и обсуждение поправок к Налоговому кодексу.

Петр Попов, ведущий юрист Пепеляев Групп Пепеляев Групп Федеральный рейтинг. группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (таможенное право) группа Комплаенс группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (mid market) группа Налоговое консультирование и споры (консультирование: high market) группа Налоговое консультирование и споры (споры) группа Недвижимость, земля, строительство (high market) группа Недвижимость, земля, строительство (споры) группа Природные ресурсы группа Трудовое и миграционное право группа Фармацевтика и здравоохранение (фармацевтика) группа Экологическое право группа Антимонопольное право группа Арбитражное судопроизводство (корпоративные споры) группа Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры: high market) группа Банкротство (реструктуризация и консультирование) группа Банкротство (споры high market) группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (валютное регулирование) группа Защита персональных данных группа Земельное право группа Интеллектуальная собственность (защита прав и судебные споры) группа Интеллектуальная собственность (консультирование) группа Интеллектуальная собственность (регистрация) группа Ритейл, FMCG, общественное питание группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) группа Финансовое/Банковское право группа Цифровая экономика группа Международный арбитраж группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа Санкционное право группа Частный капитал ×

Даниил Панков