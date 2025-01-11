Крупнейшая электронная торговая площадка не работает

Внеплановые работы на площадке «Росэлторг» продолжаются второй день. ФАС пообещала, что перенесет все просроченные тендеры.

Электронная торговая площадка «Росэлторг» недоступна вторые сутки. Сайт оператора не работает, о причинах поломки официально не сообщают. Телеграм-канал «Росэлторга» уведомляет лишь о внеплановых технических работах: «Мы продолжаем активно работать над решением возникших проблем с доступом к площадке. Приложены все усилия, чтобы это произошло в ближайшее время».

Первая запись о неполадках в работе торговой площадки появилась в официальном телеграм-канале утром 9 января. На текущий момент она набрала более 600 комментариев. Активнее всего пользователи обсуждают, как доказать уважительность просрочки подачи заявок.

«Росэлторг» уже опубликовал решение ФАС, согласно которому после возобновления работы электронной площадки все просроченные торги будут перенесены.

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