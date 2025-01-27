Генпрокуратура хочет национализировать нефтяные предприятия в Башкирии

Ведомство подало соответствующий иск в отношении бывшего топ-менеджера «Газпром энерго», который нарушил законодательство об иностранных инвестициях.

Генеральная прокуратура подала иск в АС Республики Башкортостан с требованием передать в доход государства 100% акций «Салаватнефтехимремстроя», Салаватского катализаторного завода и «Подземнефтегаза» (дело № А07-1729/2025). Орган хочет признать сделки по покупке этих предприятий ничтожными, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с содержанием иска. Ответчиками проходят бывший топ-менеджер «Газпром энерго» Алексей Митюшов, принадлежащий ему «Корпоративный центр» и управляющая компания «Меркури Кэпитал Траст».

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Генпрокуратура обнаружила, что Митюшов, будучи нерезидентом, незаконно контролировал стратегическое предприятие с 2007 по 2012 год. В это время он был директором «Газпром энерго» и входил в состав коллегиальных органов управления дочерних предприятий газовой компании. По мнению следствия, это дало Митюшову доступ к коммерческой и конфиденциальной информации предприятия. На ее основании топ-менеджер определил группу компаний, которая обслуживает «Газпром нефтехим Салават». Это крупнейшее предприятие химической отрасли, которое имеет стратегическое значение для обороны и безопасности страны. В группу компаний входили «Салаватнефтемаш», «Салаватнефтехимремстрой», «Нефтехимремстрой», «Техцентр», «Ремонтно-механический завод», «Подземнефтегаз», Салаватский катализаторный завод, «Ремэнергомонтаж».

Митюшов решил получить контроль над этими компаний из-за высокой ликвидности и доходности. Более того, как указывает Генпрокуратура, они фактически участвуют в деятельности «Газпром нефтехим Салават». Поскольку Митюшов — иностранный гражданин, подконтрольность этих предприятий ему несет угрозу безопасности страны.

Бывший топ-менеджер не мог сам покупать компании, потому что это нарушает закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций». По этой причине сторонами по сделкам выступали другие подконтрольные Митюшову компании.

В отношении бывшего директор «Газпром энерго» расследуется еще одно дело, связанное с мошенничеством в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Митюшова обвинили заочно и объявили в международный розыск. Сейчас он за границей.

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