ФАС уточнит критерии рекламы на маркетплейсах и в поисковиках

Антимонопольная служба опубликовала проект постановления, определяющего критерии интернет-рекламы. Он дополнит принятый ранее закон о 3%-х отчислениях с доходов от рекламы в сети.

Разработанный ФАС проект постановления поможет разграничить информацию на маркетплейсах, в поисковиках и агрегаторах от рекламы товаров и услуг. Именно для этих интернет-ресурсов вопрос классификации рекламы наиболее актуален, говорится в приложенном к проекту отчете. Сейчас постановление размещено для обсуждения.

ФАС предлагает считать опубликованную на этих площадках информацию рекламой, если она соответствует понятию рекламы, предусмотренному п. 1 ст. 3 закона «О рекламе» и отвечает в совокупности следующим критериям:

адресована неопределенному кругу лиц;

направлена на привлечение внимания к товару (работе, услуге) и формирование интереса к нему;

не носит характера справочно-информационных или аналитических материалов;

не считается объявлением, не связанным с осуществлением предпринимательской деятельности.

Новые критерии дополнят принятый в конце 2024 года закон, который с 1 апреля обяжет распространителей рекламы в интернете уплачивать в федеральный бюджет 3% от ежеквартальных доходов. Постановление затронет более 7,8 млн индивидуальных предпринимателей и юрлиц, говорит ФАС.

Право.ru