ФАС: участники дорожного картеля уплатили штраф на 264 млн руб.

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Средства уже поступили в бюджет. Речь о компаниях «Ростовское ДСУ», «Волгоградавтодорстрой», «Тацинское ДСУ» и «Т-Транс». Они сговорились для поддержания цен на торгах на выполнение работ вокруг автомобильных дорог в нескольких регионах. Общая сумма контрактов составила более 24 млрд руб. Компании попытались оспорить взыскание, но суды поддержали ведомство.

Участники дорожного картеля — «Ростовское ДСУ», «Волгоградавтодорстрой», «Тацинское ДСУ» и «Т-Транс» — уплатили оборотные штрафы, назначенные Федеральной антимонопольной службой за заключение и реализацию картельного сговора, говорится на сайте ведомства. Средства уже поступили в бюджет РФ. 

Уточняется, что «Тацинское ДСУ» уплатило 88 млн руб., «Т-Транс» — 62 млн руб., «Ростовское ДСУ» — 59 млн руб., «Волгоградавтодорстрой» — 54 млн руб.

История разбирательства

Весной 2023-го ФАС установила, что компании вступили в картельный сговор для поддержания цен на торгах — они заключили антиконкурентное соглашение и ограничили конкуренцию в 121 торговой процедуре. Общий размер начальных цен контрактов составил более 24 млрд руб.

Сами торги проходили на выполнение работ по строительству, ремонту, реконструкции и содержанию автомобильных дорог в Ростовской, Волгоградской областях и Адыгее. Некоторые работы относились к национальному проекту «Безопасные качественные дороги». 

Компании пытались оспорить решение, но суды встали на сторону службы.

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