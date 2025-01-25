ФАС возбудила очередное дело против МТС

Zel Экономика

Речь о нарушении закона «О рекламе». Интеграция гласила: «МТС — лучший домашний интернет Москвы». Ведомство смутило отсутствие объективных критериев сравнения. Оператору грозит штраф.

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против оператора мобильной связи МТС по признакам нарушения закона о рекламе, рассказала пресс-служба ведомства. В случае установления вины оператору грозит штраф. 

Рекламный слоган домашнего интернета МТС, мелькавший в поисковой системе «Яндекс» в октябре — ноябре 2024 года, гласил: «МТС — лучший домашний интернет Москвы».

Регулятор утверждает, что объективные критерии сравнения не указаны, а такая реклама «может вводить потребителей в заблуждение и способствовать получению компанией преимуществ перед другими операторами, предоставляющими услуги по подключению домашнего интернета».

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