«Дочка» «Ростеха» хочет взыскать с ФК «Крылья Советов» 900 млн руб.

Zel Экономика

Срок погашения долга истек в 2016 году. По версии компании, она ежегодно подтверждала статус долга и предлагала реструктуризировать задолженность «при условии предоставления надлежащего обеспечения».

Дочерняя компания «Ростеха» — «РТ-Капитал» — подала иск к самарскому футбольному клубу «Крылья Советов» с требованием вернуть долг в 897 млн руб., сообщают на сайте «Ростеха». Срок погашения истек еще в 2016 году.

В «РТ-Капитал» уточнили, что ежегодно подтверждали статус долга клуба перед российской премьер-лигой, что, в свою очередь, позволяло ему выступать в чемпионате, и предлагали реструктуризировать задолженность «при условии предоставления надлежащего обеспечения».

«Правительство дает 2 млрд руб. в год на уставные цели через странный фонд с неправильным целеполаганием бюджетным, а клуб этот долг не гасит. Стратегическое партнерство с «Ростехом» было разным, наверняка была и финансовая помощь, но это не было спонсорством», — отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в эфире программы «Очная ставка» в декабре.

  • Право.ru
  • Бизнес

pravo.ru

Смотреть также

США ввели масштабные санкции против российского энергетического сектора

Минфин США ввел блокирующие санкции против российских энергетических компаний и 183 танкеров «теневого флота». Эти …

Добавить комментарий

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности сайта uchalinka.ru. Копирование разрешено, только с установкой активной( без тегов noindex и nofollow) гиперссылки на сайт uchalinka.ru. Ознакомьтесь с правилами сайта . Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Все права на материалы принадлежат их владельцам.
© Copyright 2025, All Rights Reserved