«Дочка» «Ростеха» хочет взыскать с ФК «Крылья Советов» 900 млн руб.

Срок погашения долга истек в 2016 году. По версии компании, она ежегодно подтверждала статус долга и предлагала реструктуризировать задолженность «при условии предоставления надлежащего обеспечения».

Дочерняя компания «Ростеха» — «РТ-Капитал» — подала иск к самарскому футбольному клубу «Крылья Советов» с требованием вернуть долг в 897 млн руб., сообщают на сайте «Ростеха». Срок погашения истек еще в 2016 году.

В «РТ-Капитал» уточнили, что ежегодно подтверждали статус долга клуба перед российской премьер-лигой, что, в свою очередь, позволяло ему выступать в чемпионате, и предлагали реструктуризировать задолженность «при условии предоставления надлежащего обеспечения».

«Правительство дает 2 млрд руб. в год на уставные цели через странный фонд с неправильным целеполаганием бюджетным, а клуб этот долг не гасит. Стратегическое партнерство с «Ростехом» было разным, наверняка была и финансовая помощь, но это не было спонсорством», — отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в эфире программы «Очная ставка» в декабре.

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