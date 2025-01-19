Бывшая «дочка» «Газпрома» выплатит $285 млн индийской компании

Gail India хотела получить $1,8 млрд компенсации за прекращение поставок газа.

Индийская газовая компания Gail и фирма SEFE Marketing & Trading Singapore Pte Limited заявили, что достигли мирового соглашения, в рамках которого SEFE выплатит Gail $285 млн за прекращение поставок российского газа. В свою очередь, индийская компания отзовет иск, который она подала в 2023 году в Лондонский международный арбитражный суд.

Gail требовала взыскать $1,8 млрд за приостановку поставок СПГ по долгосрочному контракту. Сумма иска включала компенсацию за недопоставленные объемы и связанные с этим убытки.

Спор Gail с «дочкой» «Газпрома»

В 2012 году Gazprom Marketing and Trading Singapore подписала с Gail 20-летнее соглашение на поставку СПГ. Потом компания перешла под управление Gazprom Germania GmbH, над которой власти Германии получили контроль в апреле 2022 года. Такое решение объяснили якобы непрозрачной структурой владения компанией и тем, что она контролирует критически важную для страны инфраструктуру. Немецкое федеральное сетевое агентство взяло на себя временное управление компанией и переименовало ее в SEFE.

После этого SEFE запретили получать грузы из России, что сначала привело к приостановке газовых поставок, а потом и к спору с Gail.

SEFE во время разбирательства ссылалась на возникновение форс-мажорных обстоятельств, но управляющий директор Gail заявлял, что они «не соответствовали контракту». Индийская компания считала, что российский СПГ можно было заменить другим топливом и продолжать поставки из портфеля газового трейдера.

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