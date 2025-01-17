Адвокатам Навального вынесли приговор

Вадим Кобзев, Алексей Липцер и Игорь Сергунин получили от трех с половиной до пяти с половиной лет колонии и запрет на оказание юруслуг в течение трех лет после отбытия наказания.

Петушинский районный суд Владимирской области признал виновными и вынес приговор бывшим адвокатам Алексея Навального: Вадиму Кобзеву, Алексею Липцеру и Игорю Сергунину (дело № 1-46/2025). Их обвинили в участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК). Суд назначил:

Кобзеву — пять лет и шесть месяцев лишения свободы;

Липцеру — пять лет;

Сергунину — три года и шесть месяцев.

Помимо этого, им запретили в течение трех лет после отбытия срока заниматься адвокатской деятельностью.

По версии обвинения, адвокаты, используя свой статус, помогали передавать информацию от Навального и Навальному как руководителю экстремистского сообщества, когда тот находился в колонии во Владимирской области. Из троих защитников признал вину только Сергунин, сообщает «Интерфакс». Защита адвокатов Навального настаивала, что состава преступления нет и подсудимые оказывали Навальному «юридическую помощь, а не занимались политической деятельностью».

Процесс Адвокатам Навального запросили больше пяти лет лишения свободы

Петушинский суд начал рассматривать уголовное дело против адвокатов Навального в середине сентября. На первом же заседании судья перешла в закрытый процесс по ходатайству обвинения. В октябре 2023 года Сергунина, Липцера и Кобзева арестовали. Дополнительно суд выдал разрешение на арест еще одного адвоката Навального — Ольги Михайловой.

Прокурор на заседании в декабре 2024-го попросил приговорить трех адвокатов более чем к пяти годам лишения свободы. Так, для Сергунина запросили пять с половиной лет колонии, для Липцера — пять лет и десять месяцев, для Кобзева — пять лет и одиннадцать месяцев. Кроме этого, прокурор требовал запретить им оказывать юридические услуги в течение пяти лет после освобождения.

Уголовное дело Навального

9 июня 2021 года Мосгорсуд признал Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан и штабы Алексея Навального экстремистскими организациями. Позднее апелляционный суд утвердил это решение.

В конце сентября 2021 года Следственный комитет сообщил, что против Навального, его соратников и других активистов возбуждено дело об экстремистском сообществе.

В августе 2023 года Навального приговорили к 19 годам колонии особого режима по статьям о финансировании экстремизма, создании экстремистского сообщества и призывах к экстремизму.

16 февраля Федеральная служба исполнения наказания сообщила, что оппозиционер скончался после прогулки.

Право.ru