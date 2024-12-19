ВС решит спор о комиссии за закрытие счета

Компания передала право требования неосновательного обогащения. Возникло оно, когда банк взял комиссию за перевод остатка после закрытия счета. Суды отказали цессионарию во взыскании в этой части. В жалобе в экономколлегию он ссылается на то, что закрытие счета — это не банковская услуга и она не может вознаграждаться.

Компания «Акрон» открыла счет в «Локо-банке» 26 июля 2022 года. Клиент присоединился к договорным условиям кредитной организации по тарифному плану. В нем безналичные платежи на счета физлиц облагаются 15%-й комиссией за переводы свыше 2 млн руб. За время пользования услугами банка фирма заплатила ему около 740 000 руб. комиссий и штрафов.

21 июня 2023 года «Акрон» уступил «Управлению имуществом» право требования 740 000 руб. неосновательного обогащения и вдобавок неустоек и процентов по день фактического исполнения обязательства должником. Цессионарий направил в адрес «Локо-банка» письмо с требованием выплатить сумму в течение десяти дней с момента получения претензии. Банк в добровольном порядке деньги не вернул, и компания обратилась в суд с иском (дело № А40-194809/2023).

Практика ВС признал незаконной повышенную комиссию банка

Арбитражный суд города Москвы удовлетворил требования в части взыскания необоснованного штрафа в размере 50 000 руб., а в остальном отказал. Апелляция же дополнительно присудила в пользу истца 3451 руб. процентов эту сумму, с чем согласился суд округа. Все три инстанции отказали во взыскании остальной части неосновательного обогащения в размере 690 000 руб., так как «Акрон» знал о применяемых банком комиссиях и при присоединении к договору не возражал. Тарифный план в период всего обслуживания счета не менялся.

«Управление имуществом» обжаловало судебные акты в Верховный суд с указанием, что 11 августа 2022-го цедент закрыл счет и попросил перевести остаток средств физлицу. По мнению заявителя, «Локо-банк» не мог взыскивать комиссию при закрытии счета, так как это не отдельная банковская услуга. Сумма подлежала перечислению в полном объеме, настаивает управление. Помимо этого, банк не доказал, что понес какие-либо расходы из-за перевода.

Жалобу на рассмотрение экономколлегии передала судья ВС Марина Пронина.

Даниил Панков