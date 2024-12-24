ВС отказал во взыскании фиктивного долга

Экономколлегия раскрыла финансовую махинацию: банк выдал заем иностранной компании, деньги через сделки с другими фирмами дошли до российского должника. Тот купил на них недвижимость у аффилированного с банком лица, а полученные средства вернулись в PNB Banka под видом дивидендов.

В 2014 году компания Hillsham перечислила фирме Vandenburgh €7,7 млн за купленные акции и погашение долга. Вторая затем выдала заем «Томскинвесту» на €7,4 млн для покупки бизнес-центра у «Вятка-банка». Последний перечислил их в качестве дивидендов своей головной организации из Латвии PNB Banka. Она впоследствии потребовала включения в реестр требований как залоговый кредитор в рамках банкротства российской компании (дело № А67-7786/2020).

Практика ВС проверит, создал ли банк фиктивную задолженность через транзитные операции

Первая инстанция поддержала требования PNB Banka. Но апелляция признала сделки фиктивными. Суд пришел к выводу, что деньги банка через иностранные компании попали к должнику, который перечислил их кредитной организации за покупку недвижимости. Она, в свою очередь, вернула средства самому PNB Banka под видом дивидендов. Апелляция увидела в этом схему создания искусственного долга на случай потери банком контроля над формально независимым должником.

Кассация не согласилась с такой позицией и оставила в силе определение первой инстанции. Бывшие бенефициары должника Григорий Гусельников и Олег Зыкин подали кассационную жалобу в Верховный суд. Они настаивали, что выводы апелляции о транзитном характере операций между аффилированными лицами верны.

Экономколлегия отменила решение суда округа и оставила в силе постановление апелляционного. ВС указал, что спорные средства проходили через счета иностранных компаний транзитом и фактически прикрывали прямой заем от PNB Banka на приобретение недвижимости. Это подтверждает аффилированность всех участников цепочки. Апелляционный суд верно указал на притворность сделок, объяснила экономколлегия.

Контроль со стороны PNB Banka позволил соблюсти все требования для придания видимости предоставления займа независимому лицу. Но возврат средств под видом дивидендов не доказывает, что операция — не часть цепочки. PNB Banka вернул себе деньги и сохранил контроль над спорным имуществом. Выводы суда округа привели к задвоению долга «Томскинвеста»: банк уже получил обратно заем в виде дивидендов и в рамках банкротства претендовал на повторный возврат этих средств, заключил ВС.

Даниил Панков