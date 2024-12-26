ВС определил подсудность спора о заключении аренды

Департамент обратился с иском о понуждении заключить договор аренды, но суды не смогли определить подсудность спора. ВС в очередной раз напомнил: если исполнение решения влечет госрегистрацию недвижимости, то дело нужно рассматривать по месту нахождения имущества.

Департамент имущества Москвы обратился в суд с требованием обязать пензенскую фирму «Западная» заключить договор аренды земли: компания владеет помещениями в здании, расположенном на городском участке, и еще не подписала соглашение (дело № А40-27600/2024). АСГМ отказался рассматривать дело и передал спор по месту регистрации компании — в АС Пензенской области. Апелляция с таким решением согласилась.

Практика ВС разобрался в подсудности спора из договора аренды

В Верховном суде департамент настаивал, что рассматривать дело должен суд в Москве, ведь требование имеет вещно-правовые последствия, а договор регистрируется. Экономколлегия согласилась с доводами заявителя и напомнила, что иски о любых правах на недвижимость нужно рассматривать по месту нахождения имущества. К таким делам относятся и те, где удовлетворение требования и его принудительное исполнение повлекут необходимость государственной регистрации возникновения, ограничения, перехода, прекращения прав на недвижимое имущество или внесения записи в Единый государственный реестр недвижимости. ВС указал, что регистрировать нужно как сам договор аренды, так и соглашение о вступлении в него компании «Западная» в качестве арендатора. Это значит, что иск должен был рассмотреть московский суд.

На этом основании экономколлегия отменила решения нижестоящих судов и направила дело в АСГМ для рассмотрения по существу.

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