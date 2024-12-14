ВС: контрсанкционное регулирование не освобождает от обязательств

Шведская компания, производящая вооружение для недружественных стран, выиграла арбитраж и обратилась в АС за исполнением. Все три инстанции не усмотрели причин для отказа. Экономколлегия подтвердила, что исполнение третейского решения не противоречит контрсанкционному регулированию.

Шведская Hyperion Materials & Technologies и Белорецкий металлургический комбинат заключили договор поставки с арбитражной оговоркой о рассмотрении разногласий в коммерческом арбитраже при Торгово-промышленной палате. Российская компания не оплатила товар, и контрагент подал иск туда с требованием о взыскании более €400 000 долга и неустойки.

Выиграв спор, шведская фирма обратилась за исполнением в АС Республики Башкортостан (дело № А07-32862/2022). Последний установил, что третейское решение вынесено российскими арбитрами при российском арбитражном учреждении в соответствии с применимым российским правом, но в пользу кредитора из недружественной юрисдикции. Он не усмотрел нарушений и выдал исполлист за вычетом финансовых санкций в период моратория. Кассация с выводами согласилась и не нашла противоречий контрсанкционному регулированию. Отказным определением Верховный суд поддержал позицию нижестоящих судов.

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Впоследствии выяснилось: Hyperion — производитель компонентов для вооружения и материалов для производства оружия, что ответчик на момент рассмотрения спора не знал и не мог знать. Комбинат и прокуратура Башкортостана обратились в первую инстанцию, чтобы пересмотреть дело по вновь открывшимся обстоятельствам.

Суды трех инстанций вновь пришли к аналогичному выводу: контрсанкционное регулирование не препятствует выдаче исполнительного листа «недружественному» кредитору. Они оставили решения без изменений, и заявители подали кассационную жалобу в ВС.

Судья экономколлегии Марина Пронина отказала в передаче. Она пришла к выводу, что обстоятельства, на которые ссылается комбинат, не могут сами по себе выступать в качестве основания для одностороннего отказа от исполнения контракта.

Даниил Панков