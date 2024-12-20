ВККС открыла новые вакансии

Квалифколлегия ищет трех зампредов и четыре судьи.

Высшая квалификационная коллегия судей открыла новые вакантные должности:

зампреда Третьего апелляционного суда общей юрисдикции;

зампреда АС Челябинской области;

судьи 10-го ААС;

судьи 18-го ААС;

судьи 19-го ААС;

зампреда 26-го гарнизонного военного суда;

судьи Нижегородского гарнизонного военного суда.

Судьи ВККС анонсировала судейскую аттестацию

Документы принимают до 22 января 2025 года. Заявление можно подать с понедельника по четверг с 10:00 до 18:00, в пятницу — с 10:00 до 16:45 по адресу: Москва, ул. Баррикадная, д. 8, стр. 4, каб. № 105 и 112.

В январе ВККС принимает документы на и другие вакансии:

до 13 января — на десять должностей;

до 15 января — на должности двух зампредов и судьи;

до 17 января — на должности председателей в два СОЮ и один АС;

до 20 января — на должности председателя, четырех зампредов и пять судей.

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