ВККС открыла новые вакансии

Zel Экономика

Квалифколлегия ищет трех зампредов и четыре судьи.

Высшая квалификационная коллегия судей открыла новые вакантные должности:

  • зампреда Третьего апелляционного суда общей юрисдикции;
  • зампреда АС Челябинской области;
  • судьи 10-го ААС;
  • судьи 18-го ААС;
  • судьи 19-го ААС;
  • зампреда 26-го гарнизонного военного суда;
  • судьи Нижегородского гарнизонного военного суда.

Судьи ВККС анонсировала судейскую аттестацию

Документы принимают до 22 января 2025 года. Заявление можно подать с понедельника по четверг с 10:00 до 18:00, в пятницу — с 10:00 до 16:45 по адресу: Москва, ул. Баррикадная, д. 8, стр. 4, каб. № 105 и 112.

В январе ВККС принимает документы на и другие вакансии:

  • до 13 января — на десять должностей;
  • до 15 января — на должности двух зампредов и судьи;
  • до 17 января — на должности председателей в два СОЮ и один АС;
  • до 20 января — на должности председателя, четырех зампредов и пять судей.
  • Право.ru
  • ВККС

pravo.ru

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