ВККС открыла новые вакансии

Квалифколлегия ищет трех зампредов и четыре судьи.
Высшая квалификационная коллегия судей открыла новые вакантные должности:
- зампреда Третьего апелляционного суда общей юрисдикции;
- зампреда АС Челябинской области;
- судьи 10-го ААС;
- судьи 18-го ААС;
- судьи 19-го ААС;
- зампреда 26-го гарнизонного военного суда;
- судьи Нижегородского гарнизонного военного суда.
Судьи ВККС анонсировала судейскую аттестацию
Документы принимают до 22 января 2025 года. Заявление можно подать с понедельника по четверг с 10:00 до 18:00, в пятницу — с 10:00 до 16:45 по адресу: Москва, ул. Баррикадная, д. 8, стр. 4, каб. № 105 и 112.
В январе ВККС принимает документы на и другие вакансии:
- до 13 января — на десять должностей;
- до 15 января — на должности двух зампредов и судьи;
- до 17 января — на должности председателей в два СОЮ и один АС;
- до 20 января — на должности председателя, четырех зампредов и пять судей.