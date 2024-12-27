Таиланд согласился вступить в БРИКС

Россия направила приглашение в конце октября. Государство рассчитывает повысить уровень отношений с другими входящими в объединение странами — это позволит развивать местную экономику.

Таиланд принял приглашение России стать страной — партнером БРИКС, передает местный МИД. По словам пресс-секретаря ведомства Никондет Пхалангкун, это решение станет важным шагом на пути присоединения в качестве полноправного члена. России направила приглашение еще в конце октября, и на днях глава таиландского МИД Марит Сангиампхонг направил письмо министру иностранных дел Сергею Лаврову.

Уточняется, что государство рассчитывает повысить уровень отношений со входящими в объединение странами — это должно дать возможности для развития собственной экономики. «Таиланд может сыграть роль строителя мостов между странами БРИКС и другими государствами», — уточнил Пхалангкун.

БРИКС

В объединение входят девять государств: Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия.

В 2024 году Россия председательствовала в БРИКС.

По итогам саммита в Казани в конце октября статус партнеров получили 13 стран. Среди них — Турция, Казахстан, Узбекистан, Алжир, Белоруссия, Боливия, Куба, Индонезия, Малайзия, Нигерия, Уганда и Вьетнам.

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