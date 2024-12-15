Суд запретил выезд из страны экс-владельцам банка «Рублев»

Ходатайство о принятии обеспечительных мер подало АСВ. Решение основано на том, что в противном случае есть риск уменьшения активов должников, которые привлечены к субсидиарной ответственности на 7,8 млрд руб. по предварительным подсчетам суда.

Арбитражный суд города Москвы по просьбе АСВ запретил выезд за рубеж владельцам обанкротившегося банка «Рублев» Григорию Гуревичу и его супруге Вере Артяковой (дело № А40-153804/2018). Как следует из карточки дела, суд решил удовлетворить ходатайство из-за того, что сумма взыскания, по предварительным подсчетам размера субсидиарной ответственности, составляет 7,8 млрд руб. Она слишком значительна, и любое ухудшение финансового состояния должников несет риск снижения поступлений в конкурсную массу, посчитал суд. Он указал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Гуревича по факту хищения имущества кредитной организации под видом выдачи кредита «Ремонтсервистехнолоджи».

История банкротства

«Рублев» лишили лицензии из-за снижения объема собственных средств банка ниже значения уставного капитала в 2018 году. Впоследствии выяснилось, что руководство банка выдавало заведомо невозвратные кредиты. Активы «Рублева» на момент отзыва лицензии оценивали в 3,6 млрд руб. при долгах перед кредиторами на 12,9 млрд руб. Через несколько месяцев АСГМ по ходатайству Центробанка признал «Рублев» банкротом.

Практика ВС подтвердил ответственность экс-топов банка «Рублев»

В конце 2023 года судья Верховного суда Галина Кирейкова отклонила кассационные жалобы супругов на решения о привлечении их к ответственности по долгам кредитной компании. По мнению нижестоящих инстанций, экс-владельцы, полностью контролируя финансовую организацию, выдали невозвратные ссуды 19 «техническим» заемщикам-юрлицам, чем причинили банку ущерб на 3,5 млрд руб.

АСГМ отложил расчет размера субсидиарной ответственности до полного удовлетворения требований кредиторов. В настоящее время долг «Рублева» составляет более 7,8 млрд руб. Гуревичу принадлежит 58,3% банка, а Артяковой — 41,7%.

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