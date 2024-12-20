Суд отказал во взыскании 37 млрд руб. с Бакальчука

Об этом рассказал сам Владислав Бакальчук — дело рассматривается в закрытом режиме. Иск подал «ВБ Девелопмент», позже к нему присоединилась экс-супруга бизнесмена Татьяна Ким. Она требовала признать ее права на принадлежащую Бакальчуку компанию. Он же настаивал, что это бизнес-единица Wildberries. Сами обвинения касаются выведения авансовых платежей по невыполненным обязательствам из «ВБ Девелопмент».

Арбитражный суд Московской области отказал в удовлетворении иска «ВБ Девелопмент» и Татьяны Ким о взыскании 37,1 млрд руб. с владельца компании Владислава Бакальчука (дело № А41-91971/2024), сообщают «Ведомости» со ссылкой на самого Бакальчука.

«Сначала Татьяна заявила, что моя компания «ВБ Девелопмент» якобы принадлежит ей. А потом от лица компании подала иск с требованием взыскать с меня и директора компании 37 млрд руб. Разумеется, суд отказался признать ее права на компанию «ВБ Девелопмент». Следом было отказано и в удовлетворении иска», — поделился бизнесмен.

Бакальчук и «ВБ Девелопмент»

В сентябре компания «РВБ», созданная при объединении Russ и Wildberries, планировала взыскать 27 млрд руб. с «ВБ Девелопмент». Компанию обвинили в невыполнении обязательств более чем по 60 договорам: Wildberries исправно перечислял авансовые платежи, но документов, подтверждающих оказание услуг, так и не получил. «РВБ» потребовала отчитаться о полученных средствах или вернуть их в течение пяти рабочих дней. Тем временем Бакальчук подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «ВБ Владислав Бакальчук»

В октябре «ВБ Девелопмент» обратился в Арбитражный суд Московской области с иском о взыскании 37,1 млрд руб. с Бакальчука (дело № А41-91971/2024). Позже к нему присоединилась Ким — она требовала признать за ней право на долю (100%) принадлежащей Бакальчуку компании. Он же настаивал, что это юрлицо — бизнес-единица Wildberries. «Есть все основания полагать, что суммы авансов были выведены из «ВБ Девелопмент» по личному указанию Бакальчука, поэтому иск предъявлен ему», — сообщал источник «Ведомостей».

Бакальчук и Wildberries

Ранее стало известно об отказе Арбитражного суда Московской области в удовлетворении иска Бакальчука о признании недействительной сделки по переходу активов Wildberries «РВБ» (дело № А41-90092/2024).

История корпоративного конфликта

О слиянии Wildberries с группой Russ впервые стало известно в начале лета, а в июле компании учредили «РВБ» — новую совместную компанию Wildberries и Russ (65% — Wildberries, 35% — Russ), принявшую все обязательства перед партнерами и клиентами маркетплейса.

Осенью компания получила последнее регуляторное одобрение на слияние от ФАС. При этом реструктуризация сопровождалась корпоративным конфликтом, который начался в июне с разной публичной реакции супругов на объединение.

«Татьяна приняла жесткое и единоличное решение» по вопросу слияния, утверждал Бакальчук, также отметив, что был против сделки из-за ее неприемлемых условий. Позже акционер обратился за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову, который назвал ситуацию «откровенным и наглым рейдерским захватом», пообещав защитить законный бизнес.

Татьяна Ким (Бакальчук) в ответ назвала происходящее классическим семейным разводом и отметила, что ее супруг был в курсе предстоящей сделки. Спустя она супруга подала иск о расторжении брака (дело № М-5791/2024), предварительное заседание состоялось в середине сентября.

В разговоре с РБК Бакальчук подчеркнул, что брачного договора нет — компанию нужно делить поровну. Формально до объединения Ким принадлежало 99% маркетплейса, а Бакальчуку — 1%.

Кульминации разногласия супругов достигли 18 сентября, когда в центральном офисе Wildberries в «Романовом дворе» произошла перестрелка. Это случилось после того, как туда прибыл Бакальчук вместе со своими сотрудниками и охраной. В результате случившегося семь человек пострадали и два погибли — по делу о стрельбе в офисе Wildberries арестовали несколько десятков нападавших.

«Заявление о якобы переговорах, на которые приехала вооруженная группа, звучит абсурдно, поскольку никто ни о каких переговорах не договаривался. Я публично обращаюсь к правоохранительным органам [с просьбой] взять на контроль эту ситуацию. У нас нет секретов. Поэтому прошу сделать публичными итоги расследования о мотивах действий людей, организовавших этот беспредел», — писала основательница Wildberries.

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