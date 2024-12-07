Список инструментов для неквалифицированных инвесторов расширят

Инвесторы смогут покупать облигации со структурным доходом, привязанным к стоимости ценных бумаг ряда крупных иностранных биржевых фондов. Еще им разрешат покупать паи закрытых паевых инвестиционных фондов, инвестирующих в ликвидные рыночные активы.

Перечень финансовых инструментов для неквалифицированных инвесторов будет расширен, сообщает пресс-служба Банка России. В ближайшее время такие инвесторы смогут покупать облигации со структурным доходом, привязанным к стоимости ценных бумаг некоторых крупных иностранных биржевых фондов (ETF и Exchange-Traded Funds).

Уточняется, что данные инструменты считаются менее рискованными — инвесторам гарантируется возврат номинальной стоимости облигаций при их погашении. Требования для выбора фондов, которые будут использоваться при выпуске таких облигаций, установит сам банк.

Еще неквалифицированным инвесторам хотят разрешить покупать паи закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ), которые инвестируют в ликвидные рыночные активы — в них не должно быть заблокированных иностранных ценных бумаг.

Законопроект

В ноябре 2024 года Госдума приняла закон, упрощающий получение статуса квалифицированного инвестора и расширяющий возможности покупки ранее недоступных активов для неквалифицированных инвесторов.

Теперь статус квалинвестора можно получить:

после сдачи экзамена;

при наличии профильного образования;

при наличии ученой степени.

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