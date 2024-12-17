Сбербанк возобновил семейную ипотеку

Сделки снова начнут заключать с 16 декабря. Первоначальный взнос составит 20,1% при оплате комиссии застройщиком и подключению к опции «Комплексное предложение». В остальных случаях — 50,1%.

С 16 декабря Сбербанк возобновит проведение сделок по льготной программе «Семейная ипотека», сообщает РБК со ссылкой на сам банк. Уточняется, что минимальный размер первоначального взноса по объектам, реализующимся с помощью проектного финансирования и подключенным к опции «Комплексное предложение», составит 20,1% от общей стоимости жилья (даже когда комиссию оплачивает застройщик). Во всех остальных случаях — 50,1%.

«Новый механизм выделения лимитных средств для субсидирования льготных программ, который был запущен «Дом.рф» и Минфином, позволит избежать приостановки выдач в будущем и сделает процесс получения льготной ипотеки более предсказуемым для клиентов», — отмечает банк.

Предыстория

В октябре Сбербанк и ВТБ приостановили запись на сделки по семейной ипотеке из-за исчерпания лимитов. Обе организации пообещали оперативно возобновить программу, когда правительство выделит новые лимиты.

В ноябре «Дом.рф» (оператор льготных программ) перераспределил лимиты по семейной ипотеке на 350 млрд руб.

Дополнительные средства получили:

Сбербанк — 122,4 млрд руб.;

ВТБ — 122,4 млрд руб.;

«Альфа-банк» — 42 млрд руб.;

«Промсвязьбанк» — 21 млрд руб.;

«Банк «Дом.рф» — 8,3 млрд руб.;

«Металлинвестбанк» — 3,5 млрд руб.;

«Банк БЖФ» — 3,5 млрд руб.;

«Абсолют Банк» — 3,5 млрд руб.;

«Уралсиб» — 4,2 млрд руб.

Также в ноябре Минфин рассказал, что с 15 декабря начнет действовать новый механизм распределения лимитов на выдачу кредитов в рамках семейной программы. Он подразумевает автоматическую возможность выдавать кредиты банкамм, если есть неиспользованные лимиты.

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