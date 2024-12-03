Рыбный бизнес просит пересмотреть инвестквоты

Речь о смягчении требований к уже реализованным проектам. Участники программы столкнулись с миллиардными претензиями Росрыболовства после невыполнения условий по объему выпуска переработанной продукции. Суды встают на сторону ведомства.

Компания «Русская треска» обратилась в Росрыболовство, Минсельхоз и к вице-премьеру Юрию Трутневу с просьбой включить уже построенные объекты в проект постановления, смягчающего требования к участникам программы инвестиционных квот и выводящего их из-под штрафов в первый год работы, передает «Коммерсант» со ссылкой на копию письма организации. Росрыболовство подтвердило рассмотрение обращения. «Русская треска», Минсельхоз и аппарат Трутнева ситуацию не комментируют.

Росрыболовство подало 11 исков к 10 инвесторам с требованиями об уплате штрафов на сумму около 6 млрд руб., рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. По его словам, бизнес пытается их обжаловать, но пока это удалось только ООО «Русский минтай» («Русская рыбопромышленная компания») — суд отказал во взыскании 1 млрд руб., решение уже обжалуется.

В ноябре 2023 года правительство выпустило смягчающее постановление, но, по мнению «Русской трески», это не помогло полностью решить проблему. Коэффициенты по оценке объема добываемой продукции к выпуску переработанной были пересмотрены (для отдельных видов продукции он стал выше одного), но достичь выработки на уровне 60–70%, по мнению эксперта, все равно затруднительно, поясняет Зверев.

Разбирательство

В 2020–2021 годах «Русская треска» попала под санкции Росрыболовства на 1,2 млрд руб. Причина — невыполнение требования о производстве рыбной продукции в объеме не менее 70% от квоты на вылов.

В ноябре 2024 года года Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы оставил в силе решение о выплате 245,9 млн руб. (дело №А40-283487/2023). Согласно письму, иск о взыскании 967 млн руб. еще рассматривается.

«Русская треска»

Компания основана в Мурманске в 2017 году.

С 2020 года ей владеет Владимир Хижняков (через ООО «Мурман Сифуд»). Ранее она принадлежала «Русской рыбопромышленной компании».

Компания специализируются на добыче и переработке трески, пикши, сайды и т.д.

В 2019 году, после ввода в эксплуатацию мурманского завода мощностью 50 тонн готовой продукции в сутки (в рамках механизма инвестиционных квот), она получила право на добычу более 2,3 тыс. тонн трески и пикши в год. построила. Объем инвестиций в него оценивается в 3,56 млрд руб.

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