«Ростех» получил почти 6300 акций Астраханского порта

Это больше четверти от общего числа акций. Передача состоялась по указу президента в качестве имущественного взноса государства. Процесс займет около десяти месяцев.

Владимир Путин передал госкорпорации «Ростех» 6 288 акций ПАО «Астраханский порт» — 25,5% от общего числа, говорится в опубликованном указе. Ценные бумаги направили в качестве имущественного взноса государства. Правительство должно передать акции в течение десяти месяцев.

Предыстория

В январе 2024 года Минпромторг поддержал передачу.

Согласно пояснительной записке к проекту, решение направлено на реализацию проекта по экспорту сельскохозяйственной и иной продукции из России в Иран и Индию — «Ростех» должен заняться развитием порта в рамках Международного транспортного коридора.

Астраханский порт

Астраханский порт считается одним из крупнейших предприятий портового комплекса Астраханской области.

Согласно списку аффилированных лиц, 53,06% акций принадлежат иранской компании «Насим бихр киш», еще 25,5% — Росимуществу (на июнь 2024 года).

На территории порта действует 14 терминалов. Общая перегрузочная мощность — около 12 млн т в год.

Право.ru