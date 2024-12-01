Воскресенье , 1 декабря 2024

Расширен перечень стран под продовольственным эмбарго

Zel Экономика

В него вошла Новая Зеландия. Сам запрет продлили на два года.

Согласно опубликованному указу, правительство распространило продовольственное эмбарго для «недружественных» стран и на Новую Зеландию. Раньше в список входили: США, ЕС, Украина, Канада, Великобритания, Австралия, Норвегия, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн. Ранее также сообщалось о продлении запрета до конца 2026 года.

История эмбарго

В августе 2014 года Владимир Путин подписал указ о запрете или ограничении ввоза сельхозпродукции, сырья и продовольствия из ряда стран, которые ввели секторальные экономические санкции против России после присоединения Крыма. Сначала под его действие попали: США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. Позже список пополнили Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн и Украина. 

В сентябре 2023 года эмбарго продлили до 1 января 2025 года.

В сентябре 2024 года — до 31 декабря 2026 года. 

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