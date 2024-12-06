Ответчики по делу «Макфы» оспаривают арест имущества

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Суд арестовал все счета и имущество, хотя прокуратура предъявила требования на конкретную сумму.

Ответчики по иску Генпрокуратуры к бывшим владельцам «Макфы» подали две частные жалобы на арест их имущества (дело № 2-7627/2024). Об этом рассказал «Интерфаксу» адвокат Вячеслав Плахотнюк. По его словам, суд арестовал все имущество и все деньги у сторон по иску, хотя прокуратура требует конкретную сумму.

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Адвокат сказал, что жалобу подали родственники экс-депутата Госдумы и одного из бывших совладельцев «Макфы» Вадима Белоусова — Максим и Валерия Чигинцевы. Они тоже проходят в качестве ответчиков по делу. У супругов на иждивении двое детей. Представитель семьи Юревичей Людмила Айвар заявила, что адвокаты будут просить привлечь к процессу органы опеки, потому что в некоторых арестованных квартирах прописаны несовершеннолетние.

Кроме Чигинцевых, жалобу подали еще жена бывшего депутата Ирина Белоусова и его теща Маргарита Бутакова. При этом Айвар уточнила, что она со своими подзащитными не планирует подавать жалобу: ответчики уже оспаривали предыдущие обеспечительные меры, но их не сняли. «У нас четыре ареста у Юревича на одно и то же имущество по четырем разным делам», — пояснила адвокат.

В ноябре прокуратура подала еще один иск к экс-владельцам «Макфы», по которому требует взыскать 18,1 млрд руб. Всего по делу проходит 13 ответчиков.

Дело «Макфы»

29 марта суд арестовал акции «Макфы» по иску Генпрокуратуры (дело № 2-3407/2024). Ведомство аргументировало заявление тем, что активы компании и еще нескольких организаций, принадлежащих Михаилу Юревичу и Вадиму Белоусову, имеют коррупционное происхождение, поскольку бенефициары занимались бизнесом, будучи представителями органов госвласти. 

В начале июля «Макфа» перешла под управление «РСХБ-Финанс» — структуры «Россельхозбанка». В конце июля вступило в силу решение об обращении в доход государства активов компании. 

В конце октября бывшие владельцы «Макфы» подали кассацию на изъятие активов. До этого Челябинский областной суд отклонил апелляционную жалобу по делу.

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