Комитет ГД одобрил регулирование финансовых информаторов

Законопроект определяет правила работы отечественных информационных агентств и устанавливает понятие финансового индикатора. Профильный комитет доработал новеллу после ее принятия в первом чтении.

Комитет Государственной думы по финансовому рынку одобрил принятие законопроекта о финансовых индикаторах с поправками во втором чтении. Новелла предполагает создание нового механизма регулирования экономики — «финансового индикатора». Он включает в себя перечень показателей-ориентиров для определения цены фининструментов, процентной ставки и возможных рисков сделки.

Законодательство Деятельность поставщиков финансовой информации урегулируют

Администраторами механизма смогут стать только отечественные компании, которые внесут в соответствующий реестр. Они будут предоставлять информацию об индикаторах. Новеллу разработала группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым. В рамках предложенных к принятию во втором чтении поправок законодатели поправили юртехнику самого документа, а также уточнили ряд положений. В частности, расширил перечень требований к владельцам более 10% долей или акций компаний-администраторов. Таковыми не смогут стать:

юрлица из стран прямо указанных Центробанком;

организации у которых отозвали лицензию на осуществление деятельности на финрынке;

физлица и компании, нарушившие требованиям к деловой репутации.

Как следует из пояснительной записки, после ухода из иностранных информационных агентств, которые этим занимались, бизнес ограничен в получении таких данных. В качестве временной такие обязательства Центральный банк передал финорганизациям, которые могут использовать данные российских поставщиков (Национальный расчетный депозитарий, «Интерфакс», «Сбондс.ру»). Но для нормальной работы новой индустрии нужно создавать законодательную базу, объяснили авторы проекта.

Регулирование информаторов

Отсутствие контроля за процессом сбора фининформации о поставщиках со стороны государства может привести к дестабилизации экономики и финансовых отношений, говорится в пояснении. В пример авторы приводят манипулирование банковскими ставками по системе LIBOR (средняя ставка, по которой международные банки предлагают кредиты) в крупнейших кредитных организациях США, Великобритании и Швейцарии. Результатом стало реформирование системы индикаторов на международном уровне.

Ответственным за ведение реестра, надзор и контроль администраторов назначат сам ЦБ. Данные о таких организациях предполагается вносить на основании заявлений самих компаний. Включение в реестр будет добровольным, но госорганы обяжут использовать информацию только тех операторов, которые отвечают требованиям внесения в реестр. Новелла предусматривает обязанность администраторов соблюдать установленные правила ведения методологии. Помимо этого, устанавливаются отдельные требования к внутреннему контролю, управлению конфликтами интересов и квалификации сотрудников.

Законопроект № 406984-8 «Об администраторах финансовых индикаторов»

Даниил Панков