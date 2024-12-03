«Ингосстрах» не смог взыскать со Сбербанка 12,3 млн руб.

Zel Экономика

Апелляция оставила в силе решение суда первой инстанции, который не удовлетворил иск страховой компании к банку.

9-й ААС оставил без изменения решение АС города Москвы, который ранее полностью отказал «Ингосстраху» в иске (дело № А40-84263/2024). Страховая компания требовала взыскать со Сбербанка 12,3 млн руб. страхового возмещения.

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Эту сумму «Ингосстрах» выплатил «Райффайзенбанку» после того, как бывший инкассатор украл из банкомата 12 млн руб. Страховая компания предъявила требования к Сбербанку, потому что он обслуживал банкоматы «Райффайзенбанка» и должен был каждый квартал и при увольнении инкассаторов менять коды. «Ингосстрах» решил, что поскольку банк исполнял обязанности ненадлежащим образом, застрахованное имущество украли.

Но суды не нашли причинно-следственной связи между действиями ответчика и страховым случаем. Они указали, что есть решение суда о хищении, где виновный — бывший инкассатор. При этом ненадлежащее выполнение Сбербанком обязательств по обслуживанию банкоматов не установили. Никаких доказательств этого не представил и «Ингосстрах». Поэтому АСГМ отказал страховой компании в удовлетворении иска, а 9-й ААС поддержал это решение.

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