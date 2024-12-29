«Дочка» РЖД подала иск к Минфину

Компания хочет взыскать с госоргана почти 2,4 млрд руб.

Дочерняя компания РЖД, «Федеральная пассажирская компания», подала 23 декабря иск к Министерству финансов (дело № А40-308881/2024). Сумма исковых требований — больше 2,3 млрд руб. Другие подробности дела пока неизвестны. Телеграм-канал «РИА Новости: дела арбитражные» предполагает, что компания хочет возместить доходы, которые выпали из-за перевозки разных категорий льготников и из-за государственного регулирования цен на билеты.

Иски «Федеральной пассажирской компании» к Минфину

Подобный иск «Федеральная пассажирская компания» подает уже не первый раз. В 2022 году компания смогла отсудить у госоргана 854,6 млн руб. убытков, которые перевозчик понес из-за льготного проезда школьников (дело № А40-54037/2022). Общие потери из-за льготного проезда составили больше 2,3 млрд руб. «Росжелдор» тогда возместил компании 1,5 млрд руб., а остаток ФПК решила взыскать через суд.

В этом году «дочка» РЖД взыскала почти 830 млн руб. с Минфина (дело № А40-231301/2023) по тому же основанию. Это дело дошло до Верховного суда, который поддержал перевозчика. ВС разъяснил, что 50% скидка на проезд обучающихся — это нормативно установленная льгота. По правовой природе это считается убытками компаний. Поэтому госорган должен возмещать в полном объеме потери в доходах от предоставления потребителям такой скидки. При этом размер средств, предусмотренных в бюджете и включенных в соответствующие договоры с госорганами, не имеет значения.

Право.ru