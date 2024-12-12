Дело против вице-президента «Балтики» прекращено

Zel Экономика

Его арестовали в ноябре прошлого года. Расследование связано с передачей прав на российские бренды компании зарубежным структурам. Суд назначил штраф в 75 000 руб.

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга прекратил уголовное дело против вице-президента пивоваренной компании «Балтика» Антона Рогачевского, передает пресс-служба суда. Ему назначен штраф в 75 000 руб. Его обвиняли в пособничестве в злоупотреблении полномочиями (ч. 5 ст. 33 УК и ч. 1 ст. 201 УК). Расследование было связано с передачей прав на российские бренды «Балтики» зарубежным структурам. 

Дело Рогачевского

В ноябре 2023 года Рогачевского и президента «Балтики» Дениса Шерстенникова арестовали.

В январе 2024 года Рогачевского перевели под домашний арест. 

В ноябре 2024-го Шерстенникова освободили. 

По версии следствия, связанные с Carlsberg зарубежные структуры якобы при содействии фигурантов получили права на аренду российских брендов на 40 лет.

История конфликта

В 2022 году Carlsberg Group объявила о планах уйти из России. 

В 2023 году Carlsberg заявила о краже бизнеса российскими властями, уточнив, что разрывает лицензионные соглашения с «Балтикой» — компания не могла использовать международные бренды, включая Seth & Riley’s Garage, Holsten, Kronenbourg и Tuborg. 

В 2024 году Арбитражный суд Санкт-Петербурга запретил Роспатенту прекращать действие прав на бренды.

«Балтика»

Пивоваренный завод основан в 1990 году. 

Изначально она принадлежала датскому холдингу Carlsberg. С июля 2023 года находится во временном управлении Росимущества. 

Компания — один из крупнейших производителей пива в России с мощностью выпуска 52 млн декалитров в месяц (620 млн в год). 

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