ЦБ сохранил ключевую ставку 21%

Аналитики ожидали повышения до 23%, но денежно-кредитные условия, независимые от политики регулятора, ужесточились.

Совет директоров Центрального банка принял решение не повышать ключевую ставку и оставить ее на уровне 21%. Регулятор объяснил, что денежно-кредитные условия ужесточились сильнее, чем ожидали в октябре. В первую очередь, это связано с мерами самого ЦБ, но влияли и автономные факторы. К ним отнесли ужесточение макропруденциальной политики, плановую нормализацию банковского регулирования и повышение требований банков к заемщикам. Кроме этого, ставки по вкладам были даже выше, чем ключевая ставка. Это стимулировало население сберегать, а не тратить, а кредитование, в том числе и корпоративное, замедлилось. Все это говорит о потенциале снижения уровня инфляции.

Практика ЦБ допустил повышение ключевой ставки до 22% в 2025 году

Несмотря на это, ЦБ отмечает, что цены все еще растут, а внутренний спрос остается высоким. В декабре сохраняется высокое инфляционное давление, на которое влияет еще и ослабление рубля. По данным на 16 декабря, инфляция за весь год увеличилась до 9,5%. Кроме этого, ЦБ предупредил, что какое-то время цены останутся высокими, но в ближайшие месяцы начнут снижаться из-за действия жестких мер. На цены влияет и дефицит кадров: зарплаты растут быстрее производительности труда. Еще играет роль ускоренный рост экономики и ухудшение условий международной торговли. По мнению регулятора, целевой инфляции в 4% получится достичь только в 2026 году.

Прогнозы аналитиков

Большинство аналитиков ожидали повышения ключевой ставки до 23%. Так, опрошенные «Ведомостями» эксперты обосновывали вероятность повышения ставки сохранением роста инфляции. Кроме этого, они отметили, что размер ставки выше 21% уже заложил и бизнес, а инфляционные ожидания населения остаются высокими.

Инвестиционные компании и банки, которых опросил РБК, тоже прогнозировали повышение на 200 базисных пунктов. Они говорили о рекордно высокой инфляции в ноябре — 8,88%. Рост цен усиливался еще и предстоящими новогодними праздниками. Кроме этого, среди факторов, которые говорили в пользу повышения ставки, отмечали волатильность валютного рынка. На ослабление рубля сильно повлиял последний пакет американских санкций в отношении российских банков. Это стало дополнительным проинфляционным фактором.

Следующее заседание ЦБ пройдет 14 февраля. На нем регулятор будет решать, насколько целесообразно повышать ставку. О снижении речь пока не идет. Ранее Набиуллина говорила, что смягчение денежно-кредитной политики будет воспринято как капитуляция перед инфляцией и подтолкнет ее еще выше. О снижении можно будет говорить, когда замедлится инфляция и не будет внешних шоков, отмечала председатель ЦБ.

Как реагирует бизнес

Бизнес-сообщество расценивает высокую ключевую ставку как один из главных рисков в 2025 году. Предприниматели предупреждали регулятора о возможном замедлении производств, прекращении инвестиционных проектов, остановке экспорта продукции. Все это может привести к всплеску числа банкротств.

Кроме этого, бизнес стал отдавать предпочтение депозитам, а не инвестициям. На эту проблему обратили внимание и власти. Так, Минпромторг обращался к ЦБ с предложением об изменении кредитного регулирования, которое «сделает депозиты чуть менее привлекательными по сравнению с инвестиционной деятельностью». О необходимости дополнительных мер стимулирования инвестиций говорили и глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, и вице-премьер Александр Новак.

На прошлом заседании в октябре ЦБ повысил ставку на 200 базисных пунктов — до 21%. Тогда это стало историческим максимумом. Прошлый рекорд был в феврале 2022 года, когда ставку подняли до 20%.

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