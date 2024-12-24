АСГМ прекратил банкротство бывшего владельца российского Forbes

Вопрос о законности продажи самого издания оставили без рассмотрения.

«Ведомости» сообщили, что суд прекратил банкротство «ФАФ Медиа» (дело № А40-16969/2021). Ее задолженность полностью выплатил «Центр экологического отдыха «Восток». Это позволило сохранить сделку по продаже издания между президентом фонда Global Venture Alliance Магомедом Мусаевым и бывшим владельцем Forbes Александром Федотовым. Арбитражный суд Московского округа отметил, что 9-й ААС при разрешении спора руководствовался лишь результатами экспертизы, а потому должен был заново изучить дело о законности продажи журнала. Но из-за прекращения банкротства «ФАФ Медиа» пришлось оставить вопрос без рассмотрения.

Затянувшаяся история покупки Forbes началась летом 2018 года, когда Федотов продал журнал Мусаеву за 500 000 руб. Весной 2019 года АСГМ признал экс-владельца Forbes банкротом. РБК пишет, что бизнесмен сам подал заявление из-за невозможности рассчитаться со своими кредиторами. Общая задолженность Федотова на момент начала процедуры превышала 600 млн руб.

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Спустя два года, в мае 2021-го, дело о несостоятельности возбудили и в отношении компании «ФАФ Медиа», владевшей «АС Рус Медиа» — российской версией Forbes. В отношении нее открыли конкурсное производство.

Весной 2022 года конкурсный управляющий компании «ФАФ Медиа» Валентина Чупринская инициировала судебный процесс. Она потребовала признать сделку между Мусаевым и Федотовым недействительной. Чупринская утверждала, что журнал реализовали по цене, значительно ниже рыночной стоимости. Девятый арбитражный апелляционный суд с законностью договора согласился.

Несмотря на прекращение банкротного дела, суд округа отразил в кассационном определении свое мнение о продаже издания.

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