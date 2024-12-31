АНО «Диалог» подала иск против Минюста США

Компания оспаривает незаконное изъятие ее доменов.

26 декабря АНО «Диалог» подала иск в окружной суд Пенсильвании. Компания хочет оспорить изъятие доменов, которое случилось в сентябре. Тогда «Диалог» обвинили во вмешательстве в выборы в США и наложили санкции на нее и ее генерального директора Владимира Табака. Ответчиком по иску проходит Министерство юстиции США.

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Табак заявил, что этим иском компания оспаривает доказательную базу, на основании которой суд выдал ордер на конфискацию доменов «Диалога». Но пока неясно, как будет развиваться дело. Представители «Диалога» ожидают, что разбирательство будет закрытым, потому что расследование по делу об изъятии доменов еще идет и иск касается следственной информации правоохранительных органов США. Это может ограничить и доступ истца к сведениям по делу.

Представители ответчика пока неизвестны, как и имя судьи. Но в течение 15 дней Минюст США должен будет дать официальный ответ по иску. После этого суд назначит дату слушания.

Табак отметил, что у «Диалога» достаточно доказательств и он надеется на справедливое разбирательство. Но юристы не спешат делать какие-то прогнозы. Поданный иск можно сравнить с заявлением третьего лица об освобождении имущества от описи и ареста в российском уголовном процессе, объяснил управляющий партнер, адвокат, руководитель практики международного экономического комплаенса ART DE LEX ART DE LEX Федеральный рейтинг. группа Антимонопольное право группа Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры: high market) группа Банкротство (споры high market) группа Международные судебные разбирательства группа Недвижимость, земля, строительство (high market) группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа Санкционное право группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) группа Транспортное право группа Энергетика группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (high market) группа Международный арбитраж группа Налоговое консультирование и споры (споры) группа Финансовое/Банковское право Профайл компании × Дмитрий Магоня. С одной стороны, это обычная процедура, но с другой — в этом случае есть осложняющие факторы: общая политизация процесса и закрытость дела. Представители АНО «Диалог» считают, что исход процесса может зависеть от многих факторов, поэтому пока рано говорить о результатах.

Арест доменов российских компаний

В сентябре Минюст США объявил об аресте 32 доменов, которые используют российские компании для «злонамеренного влияния за рубежом». Более того, госорган обвинил отечественные фирмы в отмывании денег и нарушении законодательства о торговых знаках.

По мнению Минюста США «Агентство социального проектирования», группа компаний «Структура» и АНО «Диалог» действуют под руководством и контролем администрации президента. Они, предположительно, скрыто распространяют российскую правительственную пропаганду для уменьшения международной поддержки Украины и укрепляют пророссийскую политику. Кроме этого, эти компании влияют на американских избирателей и выборы за рубежом, включая президентские выборы в США в 2024 году, сказано в заявлении Минюста США.

АНО «Диалог» подозревали в участии в проекте «Двойник» (Doppelgänger). Компания, по мнению властей США, создавала фейковые посты на своих сайтах, публиковала поддельные документы, распространяла дипфейки в Великобритании и США и запускала ботов для отправки сообщений в популярных социальных сетях для дезинформации по время американских выборов.

При этом, по словам Табака, в документах ФБР нет никаких доказательств того, что АНО «Диалог» подделывала какие-то документы, легализовывала преступные доходы или распространяла фейковые новости.

Право.ru