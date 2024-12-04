45 компаний покинули LSE с начала года

Это рекордный показатель за последние 15 лет. Причина — поглощение более крупными игроками. Тенденция продолжится и дальше.

C начала года 45 компаний, акции которых размещены на Лондонской фондовой бирже (LSE), покинули торговую площадку — это максимум с 2010 года, передает Bloomberg. Катализатором ухода послужило поглощение более крупными игроками рынка. Объем покупок вырос на 81% в годовом выражении, превысив $160 млрд.

По данным издания, подобная тенденция говорит о популярности среди инвесторов компаний с листингом в Великобритании. Сегодня местный фондовый рынок торгуется с дисконтом более 40% к конкурирующим мировым площадкам.

Среди громких сделок:

американская Starwood Capital Group купила английскую Balanced Commercial Property Trust Ltd. ($852 млн);

шведская EQT AB купила игровую студию Keywords Studios Plc ($2,525 млн);

Thoma Bravo купила разработчика ПО в сфере кибербезопасности Darktrace Plc ($5,3 млрд).

Анонсирование новых сделок продолжится до конца года.

В частности:

Aviva Plc купит страховую компанию Direct Line Insurance Group Plc ($3,96 млн);

General Atlantic купит онлайн-площадку для образования Learning Technologies Group Plc.

Практика

22 ноября стало известно о прекращении торгов Globaltrans Investment Plc глобальными депозитарными расписками на LSE.

Globaltrans — первая компания, работающая на рынке грузовых железнодорожных перевозок стран СНГ, получившая международный листинг.

Сейчас глобальные депозитарные расписки фирмы торгуются на международной бирже Астаны.

Право.ru