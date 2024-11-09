Выдача льготной ипотеки сократилась на 70%

Средний размер кредита вырос практически до 6 млн руб. Срок кредитования увеличился до 314 месяцев. Это новый исторический максимум.

Осенью в России было выдано 38 000 льготных ипотечных кредитов. Общая сумма составила около 218 млрд руб. При этом по сравнению с сентябрем 2023 года число кредитов сократилось на 70%, объем — на 66%, передает РБК со ссылкой на отчет «Объединенного кредитного бюро».

Всего за девять месяцев с начала года было оформлено 530 000 льготных ипотек на общую сумму 2,8 трлн руб. На их долю пришлось 57% от общего количества и 70% от общего объема выданных кредитов. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года количество сократилось на 15%, объем — на 9%. Всего на льготную ипотеку пришлось 43% от общего количества и 54% — от объема.

В сентябре на долю льготной ипотеки пришлось 48% от общего количества и 63% — от объема. Средний размер льготного кредитования составил 5,71 млн руб. — на 11% больше, чем в сентябре 2023 года. Средний срок кредитования поднялся до 314 месяцев — это максимальной за все время действия программ отметки (26 лет), хотя в сентябре 2023 года он составлял 295 месяцев (24 года).

Сокращение продолжилось и в октябре. Согласно данным ДОМ.РФ, по всем ипотечным программам (как рыночным, так и льготным) за год общая выдача снизилась на 67% в количественном выражении и на 63% — в денежном.

В пятерку регионов по объемам льготного ипотечного кредитования вошли:

Москва — 2800 кредитов на 24,66 млрд руб.;

Московская область — 1900 кредитов на 14,86 млрд руб.;

Санкт-Петербург — 1800 кредитов на 12,96 млрд руб.;

Краснодарский край — 1600 кредитов на 8,65 млрд руб.;

Татарстан — 1500 кредитов на 8,28 млрд руб.

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