ВТБ заключил мировое на 89 млрд руб. с ОПИ

Такую сумму выплатят банкротящаяся «Открытие промышленные инвестиции» и ее доченяя компания «АГД Даймондс» до 2033 года. Соглашением предусмотрели возможность погасить долг необработанными алмазами, если ВТБ получит соответствующее разрешение.

Арбитражный суд города Москвы утвердил мировое соглашение между ВТБ и «АГД Даймондс» с ее владельцем «Открытие промышленные инвестиции» (ОПИ) в рамках дела о банкротстве последнего (дело № А40-12340/2021). По его условиям сначала должники выплатят 52,7 млрд руб. до конца 2029 года:

15 млрд руб. до 31 января 2025-го;

12 млрд руб. до конца 2025-го;

7 млрд руб. до конца 2026-го;

7 млрд руб. до конца 2027-го;

6 млрд руб. до конца 2028-го;

5,7 млрд руб. до конца 2029-го.

Если погашение пройдет по плану, то ВТБ простит им 12,4 млрд руб. процентов. После этого ОПИ обязались выплатить еще 36,4 млрд руб. оставшегося долга банку и 8,8 млрд руб. своей алмазодобывающей фирме до 31 декабря 2033-го. Помимо этого, стороны договорились, что в случае получения ВТБ лицензии на принятие в качестве отступного необработанных алмазов должники могут погасить ими свои обязательства.

Как ВТБ добыл алмазы

По данным «Интерфакс», «АГД Даймондс» контролирует около 10% алмазодобычи в стране и разрабатывает месторождение в Архангельской области. В 2017 году ВТБ выдал ОПИ кредит на покупку добывающей компании за $1,45 млрд (150 млрд руб.). В июле 2021-го банк подал к должнику иск на 61 млрд руб., а в октябре того же года обратился в АСГМ с заявлением о признании его банкротом.

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