ВС разъяснит, как считать неустойку за электроснабжение

Компания переплатила за электроэнергию. Она подала иск о взыскании уплаченного сверх нормы и процентов за пользование чужими деньгами. Суды удовлетворили требования, но рассчитали неустойку по ставке Центробанка. Истец посчитал, что она применима в жилищных спорах и обратился с жалобой в экономколлегию.

«Мособлэнерго» заключило договор по предоставлению электроэнергии компании «Россети Московский регион» через их электросетевые объекты. С мая по ноябрь 2021 года заказчик переплатил 658 000 руб. за услуги, так как получил неверную информацию об объеме потребленного электричества от «Мосэнергосбыта». Это подтвердил Арбитражный суд города Москвы решением по делу № А40-171215/2022.

21 марта 2023 года «Россети» направили «Мособлэнерго» досудебную претензию о добровольном возврате суммы неосновательного обогащения и уплате процентов за пользование чужими деньгами в размере 107 000 руб. (из расчета с момента первой переплаты в июне 2021-го). Исполнитель оставил ее без внимания, и заказчик подал аналогичный иск (дело № А41-59830/2023).

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Три инстанции частично удовлетворили требования «Россетей» и перерассчитали взыскиваемую сумму. Сославшись на постановление правительства № 474, они пришли к тому, что проценты за пользования чужими деньгами необходимо исчислять с момента подачи претензии и в размере актуальной на тот момент ключевой ставки (9,5%).

Истец с выводами судов не согласился и подал кассационную жалобу в Верховный суд. Он настаивает, что суды неверно применили постановление. Согласно ему, ставка Центробанка применяется при взыскании неустойки за ненадлежащее исполнение жилищных обязательств. Между сторонами же заключался договор электроснабжения для дальнейшей передачи потребителям. В связи с этим «Россети» считают свой изначальный расчет процентов верным и просят отправить дело на пересмотр.

Экономколлегия оценит доводы заявителя 16 декабря, жалобу на рассмотрение передал судья Олег Шилохвост.

Даниил Панков