ВС напомнил о полномочиях жилищного надзора

Жилнадзор отказал управляющей компании, предположив, что решение общего собрания сфальсифицировали. Три инстанции указали, что оценивать действительность решения может только суд, а инспекция таких полномочий не имеет.

Управляющая компания «Жилищные системы Красноярска» обратилась в краевую службу жилищного надзора с просьбой дополнить список управляемых ею домов. Компания утверждала, что решение о переходе под ее управление на общем собрании приняли жильцы одного из домов.

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При проверке заявления служба обнаружила, что договор управления с предыдущей компанией не расторгнут, а инициатор якобы проведенного собрания заявляет о фальсификации решения. Это стало основанием для отказа в рассмотрении заявления.

Чтобы оспорить отказ, компания подала в суд на жилищную инспекцию (дело № А33-3316/2023). Три инстанции поддержали ее: признать голосование недействительным может только суд, а служба не вправе сама принимать решения о подлоге документов.

В Верховном суде служба настаивала, что она вправе не только проверять правильность подачи документов, но и вникать в их содержание и оценивать достоверность информации. Экономколлегия подтвердила доводы заявителя.

ВС проанализировал полномочия жилнадзора и пришел к выводу, что служба при приеме документов обязана оценить их на соответствие требованиям закона. В этом случае орган не определяет юридическую судьбу решения, а проверяет заявление и документы, представленные заявителем. Служба не принимала решений ни о ничтожности протокола, ни об отсутствии кворума.

ВС посчитал, что суды пришли к выводам, которые противоречат фактическим обстоятельствам дела. В итоге экономколлегия отменила решения нижестоящих судов и отказала компании в удовлетворении требований.

Артём Козлов