Восстановлен частичный доступ к ГАС «Правосудие»

Восстановление происходит постепенно — сайты открываются, но наполнение есть не везде.

Сервис судов общей юрисдикции (СОЮ) реанимирован, но не полностью — доступа к домену msudrf.ru до сих пор нет, передает Telegram-канал адвокатского бюро Бартолиус Бартолиус Федеральный рейтинг. группа Банкротство (споры mid market) группа Недвижимость, земля, строительство (споры) группа Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры: high market) группа Банкротство (реструктуризация и консультирование) группа Налоговое консультирование и споры (споры) группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа Уголовное право группа Недвижимость, земля, строительство (консультирование) группа Природные ресурсы/Энергетика 11место По выручке 11место По выручке на юриста 16место По количеству юристов Профайл компании × .

Масштабный сбой в работе ГАС «Правосудие случился в ночь с 6 на 7 октября. Причиной назвали хакерскую атаку украинской группировки BO Team.

В результате поломки стали недоступны следующие сервисы:

сайты федеральных арбитражных судов на домене arbitr.ru;

телефония арбитражных судов (Microsoft Lync);

ГАС «Правосудие» (сайты судов общей юрисдикции, региональных управлений Судебного департамента в доменной зоне sudrf.ru, мировых судей под доменом msudrf.ru);

модуль «Электронное правосудие», личные кабинеты работников судов;

службы электронной почты ГАС «Правосудие»;

ПИ ВКС (расписание сеансов ВКС);

ПИ Недвижимость.

Позже Суддеп при ВС разослал письмо, из которого следует, что ГАС «Правосудие», сайты судов и другие связанные сервисы починят не раньше 18 октября.

Право.ru