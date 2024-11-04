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Восстановлен частичный доступ к ГАС «Правосудие»

Zel Экономика

Восстановление происходит постепенно — сайты открываются, но наполнение есть не везде.

Сервис судов общей юрисдикции (СОЮ) реанимирован, но не полностью — доступа к домену msudrf.ru до сих пор нет, передает Telegram-канал адвокатского бюро Бартолиус Бартолиус Федеральный рейтинг. группа Банкротство (споры mid market) группа Недвижимость, земля, строительство (споры) группа Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры: high market) группа Банкротство (реструктуризация и консультирование) группа Налоговое консультирование и споры (споры) группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа Уголовное право группа Недвижимость, земля, строительство (консультирование) группа Природные ресурсы/Энергетика 11место По выручке 11место По выручке на юриста 16место По количеству юристов Профайл компании × .

Масштабный сбой в работе ГАС «Правосудие случился в ночь с 6 на 7 октября. Причиной назвали хакерскую атаку украинской группировки BO Team. 

В результате поломки стали недоступны следующие сервисы: 

  • сайты федеральных арбитражных судов на домене arbitr.ru;
  • телефония арбитражных судов (Microsoft Lync);
  • ГАС «Правосудие» (сайты судов общей юрисдикции, региональных управлений Судебного департамента в доменной зоне sudrf.ru, мировых судей под доменом msudrf.ru);
  • модуль «Электронное правосудие», личные кабинеты работников судов;
  • службы электронной почты ГАС «Правосудие»;
  • ПИ ВКС (расписание сеансов ВКС);
  • ПИ Недвижимость.

Позже Суддеп при ВС разослал письмо, из которого следует, что ГАС «Правосудие», сайты судов и другие связанные сервисы починят не раньше 18 октября. 

  • Право.ru

pravo.ru

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