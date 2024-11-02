ВККС открыла семь новых вакансий

Zel Экономика

Коллегия ищет пятерых зампредов и двоих судей.

Высшая квалификационная коллегия судей опубликовала новое объявление об открытии вакансий. ВККС ищет:

  • заместителя председателя Новгородского областного суда;
  • заместителя председателя Ростовского областного суда;
  • судью 4-го ААС;
  • судью 6-го ААС;
  • заместителя председателя Арбитражного суда Нижегородской области;
  • заместителя председателя Арбитражного суда Новосибирской области;
  • заместителя председателя кассационного военного суда.

Претенденты на должности могут подать документы до 3 декабря по адресу: 125993, г. Москва, ул. Баррикадная, 8, строение 4, каб. № 105. Документы принимают с понедельника по четверг с 10:00 до 18:00, и в пятницу с 10:00 до 16:45.

Нужно предоставить заявление и анкету с информацией о себе, результаты квалификационного экзамена, характеристики с предыдущих мест работы, копии паспорта, диплома и трудовой книжки.

Сейчас в ВККС открыто еще 34 вакансии. Подача документов на 13 вакансий заканчивается 26 ноября, а на другую 21 вакансию – 22 ноября.

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