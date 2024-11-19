Суд вернул иск о взыскании 22,4 млрд руб. с руководства банка Qiwi

Истец не устранил процессуальные нарушения.

АС города Москвы вернул иск, который подала управляющая компания «Солид менеджмент» к владельцам и руководству банка Qiwi (дело № А40-208249/2024). В качестве ответчиков указаны бенефициар финансовой группы Qiwi Сергей Солонин, владелец «Киви банка» Андрей Протопопов и еще восемь топ-менеджеров кредитной организации.

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Управляющая компания судится с топ-менеджерами Qiwi 2 сентября, 13:38

«Солид менеджмент» подала иск в августе. Компания требовала взыскать убытки в размере 22,4 млрд руб. за обесценивание активов зарубежной Qiwi и за неисполнение договора продажи российской компании «Киви». Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе суда.

АСГМ дважды оставлял исковое заявление без движения, потому что истец предоставлял документы на иностранном языке. А на основании ч. 5 ст. 75 и ч. 2 ст. 255 АПК такие документы нужно предоставлять вместе с заверенным переводом на русский язык. «Солид менеджмент» так его и не предоставила, поэтому суд вернул заявление.

УК «Солид менеджемент» - старейшая управляющая компания (работает с 1997 года), которая управляет инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. В частности, компания является доверительным управляющим закрытого паевого инвестиционного фонда «Консорциум. Первый» - основного акционера «Яндекса».

Прекращение деятельности Qiwi

21 февраля Центральный банк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Qiwi Банка. Регулятор объяснил решение тем, что банк нарушал законы и нормативные акты ЦБ. За год до этого его дважды ограничивали в проведении отдельных операций. Вскоре ФСБ начала проверку Qiwi Банка на предмет возможного вывода за границу денег, полученных незаконным путем.

В марте Агентство по страхованию вкладов от лица «Киви Банка» подало иск к его бывшим собственникам об оспаривании сделки по смене владельцев российского бизнеса (дело № А40-44358/2024). Истец просил признать недействительным договор купли-продажи акций «Киви», договор залога и обременения этих акций.

Две инстанции полностью отказали агентству. Суды признали, что АСВ не имеет права подавать подобные иски, а оспариваемую сделку предварительно согласовывали ЦБ и ФАС.

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