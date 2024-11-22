Суд продлил арест экс-депутата Госдумы

Дело касается растраты при реализации имущества. Ущерб составил более 23 млн руб. Арест продлили на три месяца.

Басманный районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшего депутата Госдумы от партии «Новые люди» Григория Шилкина на три месяца (дело № 3/2-1052/2024). Его обвиняют в растрате в особо крупном размере (ч.4 ст.160 УК). Обвиняемый находится в СИЗО с 26 сентября.

Дело Шилкина

В 2019–2020 годах, по версии следствия, экс-депутат, который был гендиректором «Архангельского специализированного энергетического предприятия», продал компании «Партнер» 38 принадлежавших предприятию автомобилей за 2,8 млн руб. — в десять раз меньше реальной стоимости. Ущерб оценили в 23,5 млн руб.

В сентябре 2021 года Шилкин стал депутатом Госдумы. В июле 2024-го он досрочно сложил полномочия, сославшись на желание вернуться в бизнес.

Право.ru