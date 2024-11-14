Стал известен ущерб от потери земли санатория «Барвиха»

Управделами президента требует 750 млн руб. с «Кантри-Про». Взыскание проходит в рамках другого дела об изъятии принадлежавшей санаторию территории. Ответчики с этим несогласны.

Весной 2023 года Управление делами президента подало иск в Тверской районный суд о возмещении ущерба из-за утраты 52 600 м² земли к компании «Кантри-Про» и ее генеральным директорам Борису Сергееву, Олегу Смирнову и Елене Сили, передает РБК. Сумма требования составила 743 млн руб. Саму компанию ликвидировали в 2009 году. О сути спора стало известно на заседании уже Одинцовского городского суда в среду, 13 ноября, из иска Генпрокуратуры об изъятии у частных собственников 8 гектаров земли, входящих в участок площадью 99 гектаров, которые ранее принадлежали санаторию Управделами «Барвиха».

При этом в поданном к «Кантри-Про» иске Управделами выступает гражданским истцом (потерпевшей стороной) по уголовному делу — инициированное в январе 2013 года разбирательство касается незаконного приобретения права на принадлежавшие государству участки (ч. 4 ст. 159 УК).

Одинцовский суд приобщил материалы по иску к делу, несмотря на возражения ответчиков. «Свидетельств того, что документ вшит в уголовное дело, нет: в копии вообще отсутствуют пронумерованные страницы», — заявил представитель одного из ответчиков (передает РБК).

История изъятия

По версии ведомства, в начале 2000-х 99 гектаров территории «Барвихи» были незаконно изъяты из государственной собственности и переданы новым собственникам Управделами президента и подконтрольным ему учреждениями в рамках инвестпроекта — реконструкции усадьбы Мейендорф.

Инвестором была выбрана компания «Кантри-Про», принадлежавшая Олегу Юшкину и Екатерине Бакленевой (по данным ЕГРЮЛ). Взамен на реконструкцию усадьбы Мейендорф и благоустройство территории замка юрлицо получило в собственность семь гектаров земли санатория.

Прокуратура утверждала, что земли были куплены незаконно и по заниженной в 236 раз цене. Ответчики возразили, что сделки проводились законно и по «нормативной цене», установленной в соответствии с законом «О плате за землю».

Заседание Одинцовского суда

Один из ответчиков по иску (компания «Кенсуэй Лимитед») потребовал применить исковую давность, ссылаясь на постановление Конституционного суда от 31 октября 2024 года.

Компания отметила, что позиция КС о неприменении сроков давности касается исключительно «антикоррупционных» исков и не должна распространяться на другие направленные на изъятие требования. Ответчики уже ссылались на пропуск срока исковой давности, но тогда постановление еще не было принято. Ведомство же настаивало, что в связи с ущербом, причиненным эксплуатацией участков окружающей среде, пропуск срока значения не имеет.

Помимо «Кенсуэй Лимитед», ответчиками по иску выступают шесть физлиц: экс-владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин, председатель наблюдательного совета банка «Система» Алексей Богачев, жена ресторатора Аркадия Новикова Надежда Адвокатова, мать сооснователя Mercury Зоя Струнина, бывшая жена девелопера Михаила Хубутии Екатерина Джанашия и бизнесмен Валерий Гордышев.

Генпрокуратура потребовала изъять 13 принадлежащих им участков площадью от 30 соток до 2 гектаров.

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