Следователи обнаружили новое хищение в деле ВСК

Zel Экономика

Речь идет о краже десятков миллионов рублей по госконтракту на капремонт воинской части в Свердловской области. Дело связано с другим эпизодом мошенничества по реконструкции военного госпиталя в Перми.

Экс-начальника строительного управления по ЦВО «Военно-строительной компании» Сергея Сухова обвиняют в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), сообщают в своем телеграм-канале военные органы СК. Вместе с Суховым по делу проходят его заместитель Дмитрий Сергель и директор компании «Специальные технологии строительства» Павел Кравченко. Сергель объявлен в розыск и заочно арестован. Об аресте Кравченко новостей нет. 

По версии следствия, фигуранты похитили несколько десятки миллионов рублей, выделенных Минобороны на капремонт казарм в Свердловской области. Основной эпизод касается кражи 35 млн руб., выделенных на капитальный ремонт военного госпиталя в Перми два года назад. Об аресте Сухова стало известно летом текущего года, но официальное сообщение появилось в начале октября. Источники РБК утверждали, что по делу проходят еще несколько аффилированных с ВСК сотрудников компаний. Общий ущерб госбюджету оценили в 200 млн руб.

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