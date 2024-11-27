«Санофи Россия» оспорила закупку аналога импортного лекарства

Речь о дорогостоящем препарате против муковисцидоза — системного наследственного аутосомно-рецессивного заболевания. Общая сумма проведенных по закупке аукционов достигл 11 млрд руб. ФАС рассмотрит жалобу 26 ноября.

«Дочка» французской компании Sanofi — «Санофи Россия» (дистрибьютор американской компании Vertex Pharmaceuticals) — подала жалобу на результаты федеральных аукционов по закупке препарата против муковисцидоза, передают «Ведомости» со ссылкой на знакомый с разбирательством источник. Рассмотрение запланировано на 26 ноября.

Согласно информации на сайте госзакупок, компания планирует оспорить действия заказчика — структуры Минздрава ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекобеспечения граждан». Она требует приостановить процедуру заключения госконтрактов на поставку «Трикафты» (препарат от муковисцидоза, выпускаемый Vertex Pharmaceuticals), провести проверку соблюдения центром законодательства, выдать ему предписания об устранении нарушений и провести закупки повторно.

История разбирательства

В апреле Верховный суд подтвердил законность актов нижестоящих инстанций об удовлетворении заявления и выдаче принудительной лицензии на серию патентов, принадлежащих Vertex Pharmaceuticals и защищающих препарат «Трикафта», «Медицинской исследовательской компании» (дело № А40-185112/2022). Основание иска — недостаточное использование патента правообладателем (п. 1 ст. 1362 ГК).

В июне Vertex Pharmaceuticals попросила председателя ВС Ирину Подносову пересмотреть решение суда об отказе в передаче кассационной жалобы на рассмотрение экономколлегии в рамках ч. 8 ст. 291.6 АПК. Заявителю отказали.

Осенью «Федеральный центр планирования и организации лекобеспечения граждан» провел шесть аукционов на понижение с начальной ценой закупки 17,8 млрд руб. В них победила компания «Ирвин» — поставщик препарата «Трилекса» аргентинской компании Tuteur (аналог «Трикафты»). Согласно материалам закупок, «Ирвин» предложил цену на 37% ниже начальной, а совокупная стоимость выигранных лотов составила 11,18 млрд руб.

Это первый случай, когда на федеральных закупках победила компания с дженериком препарата от муковисцидоза — ранее поставлялось только оригинальное американское лекарство, уточняют «Ведомости».

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