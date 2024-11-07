Роскомнадзор просит отказаться от CDN-сервиса CloudFlare

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По версии ведомства, компания предоставляет доступ к запрещенной на территории РФ информации.

Роскомнадзор рекомендует владельцам интернет-ресурсов отказаться от использования CDN-сервиса (сеть доставки контента) западной CloudFlare Inc., передает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз службы.  

«В октябре CloudFlare включила применение по умолчанию на своих серверах расширения TLS ECH (Encrypted Client Hello). Эта технология — средство обхода ограничений доступа к запрещенной в России информации», — утверждает ведомство. 

Ранее Роскомнадзор заявлял, что хостинги, принадлежащие Cloudflare, Amazon и Google, используются для создания «зеркал» «антироссийских ресурсов». Служба посоветовала перейти на отечественные CDN-сервисы.

В отличие от других американских транснациональных компаний Cloudflare продолжает работать в России. СВО активизировала отделение российского интернет-сегмента от международного, в том числе по воле регуляторов, вводящих новые блокировки, отмечает ТАСС.

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